Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 12:39 PM IST

लंदन. भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम की चौतरफा आलोचना हो रही है। खिलाड़ियों और नेताओं के साथ फैंस ने भी टीम के प्रदर्शन पर गुस्सा जताया है। पाक टीम के कप्तान सरफराज अहमद को हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हाल ही में एक ब्रिटेन के एक मॉल में सरफराज अपने बेटे के साथ घूमने पहुंचे थे। यहां एक पाकिस्तानी फैन ने लाइव वीडियो के दौरान सरफराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने पाक समर्थकों की आलोचना की है।

A shameful act by a Pakistani fan with captain Sarfaraz Ahmed, this is how we treat our National Heros. Highly condemnable!! 😡 pic.twitter.com/WzAj0RaFI7