लंदन के प्रतिष्ठित 'द मॉल' में 30 मई को हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ओपनिंग सेरेमनी

ओपनिंग सेरेमनी के बाद बकिंघम पैलेस में महारानी से मिलने पहुंचे थे सभी टीमों के कप्तान

खेल डेस्क. लंदन में क्रिकेट वर्ल्ड 2019 की ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद सभी 10 टीमों के कप्तान बकिंघम पैलेस पहुंचे थे। यहां उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात की थी। फोटो सेशन भी हुआ था। यहां सभी कप्तान ब्लेजर और सूट पहनकर पहुंचे थे, वहीं पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद सलवार कमीज में नजर आए थे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया था तो वहीं ज्यादातर लोगों ने उनकी सादगी का समर्थन किया। पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ भारत के भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी सादगी की तारीफ की। सरफराज ने ऐसा करने की वजह भी बताई। उनका कहना है कि सलवार कमीज पाकिस्तान की राष्ट्रीय पोशाक है, उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे पहना था।

पीसीबी ने निर्देश को मान सरफराज ने ऐसा किया...

- ब्रिटेन की महारानी से मिलने के दौरान सरफराज ने सलवार-कमीज पहनी थी। हालांकि, फोटो सेशन के दौरान उन्होंने अपनी कमीज के ऊपर टीम ब्लेजर पहन लिया था।

- प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सरफराज से ऐसा करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये उनके देश की राष्ट्रीय पोशाक है, इसे पहनकर उन्हें काफी गर्व महसूस हुआ। उनके मुताबिक पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने भी उन्हें देश की संस्कृति का प्रचार करने का निर्देश दिया था।

- सरफराज ने कहा, 'आपको पता है कि मैंने वहां जो पहना था वो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है और उसे पहनकर अच्छा लगा। पीसीबी ने भी हमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय पोशाक पहनने के निर्देश दिए थे। इसलिए वहां पर मैं सिर्फ अपनी तहजीब को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था।'

- सरफराज के मुताबिक, 'बतौर कप्तान ऐसा करके मुझे काफी गर्व महसूस हुआ। क्योंकि जहां सभी अन्य कप्तान सूट पहने हुए थे, सिर्फ मैं अपने देश की राष्ट्रीय पोशाक पहनकर गया था।'

- महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस हैरी से हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए पाकिस्तानी कप्तानी ने कहा कि उनसे मिलना सम्मान की बात रही। सरफराज के मुताबिक मुलाकात के दौरान प्रिंस हैरी ने उन्हें बॉल करने की इच्छा भी जताई।

- सरफराज ने कहा, प्रिंस ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूं और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं विकेटकीपर-बैट्समैन हूं, तो उन्होंने कहा कि वे किसी दिन मुझे बॉलिंग करना चाहेंगे।

लोगों ने किया सरफराज का समर्थन

