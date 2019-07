Dainik Bhaskar Jul 09, 2019, 04:35 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है।। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान पाकिस्तान टीम के कप्तान ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए और उन्हें लगातार ट्रोल किया जाता रहा। पाकिस्तान को राउंड रॉबिन लीग में 11 अंक ही मिल सके थे और वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।

बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम मैच से पहले सरफराज के उस बयान की काफी खिल्ली उड़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी टीम 500 या 600 रन बनाकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। बहरहाल, यहां हम आपको कुछ ट्विटर रिएक्शन दे रहे हैं जिनमें सरफराज को निशाना बनाकर यूजर्स उनके मजे लेते दिखे।

मैं तैयार हूं...

प्रकाश नामक एक यूजर ने सरफराज का पाकिस्तान टीम के ब्लेजर में एक फोटो शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा- मैं भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।

एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल पर पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने ‘टी कप’ जीत लिया है और अब वो जश्न मना रहे हैं।

I guess most people are so busy in wishing #HappyBirthdayDhoni that they actually forgot what Pakistan has achieved 😎

Keep hating hater Indians!!#INDvNZ pic.twitter.com/Zp8V30lY8X