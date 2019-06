Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 07:08 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज अहमद ने कहा है कि टीम इंडिया के खिलाफ मैनचेस्टर में हुई हार के बाद उनके साथ पाकिस्तानी फैन्स ने बहुत खराब बर्ताव किया था। आईसीसी के टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सरफराज ने कहा, “लंदन के एक मॉल में मुझे बहुत खराब शब्द कहे गए थे। इसका वीडियो वायरल हुआ। जब यह मेरी पत्नी ने देखा तो वो रो पड़ीं थीं। तब मैंने उन्हें काफी समझाया।” सरफराज के मुताबिक, अगर वो कुछ करते तो मीडिया उन्हें ही गलत ठहराता।

अगले दिन की घटना

भारत ने 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ 89 रन से जीत दर्ज की थी। इसके अगले दिन सरफराज बेटे अब्दुल्ला को गोद में लिए एक मॉल पहुंचे। यहां एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें कई बार मोटा और सुअर कहा था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो हर किसी ने उस व्यक्ति के व्यवहार की निंदा की। लेकिन, सरफराज ने पहली बार इस बारे में प्रतिक्रिया दी।

उस व्यवहार से आहत

सरफराज ने इंटरव्यू में कहा, “मैं अपने होटल के रूम में वापस पहुंचा तो पत्नी खुशबख्त रो रहीं थीं। उन्होंने वो वीडियो देखा था। मैंने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ एक वीडियो है और हमें इस तरह की घटनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट फैन्स बहुत भावुक होते हैं। जब हम बुरा करते हैं तो इससे भी खराब बर्ताव का सामना करना पड़ता है। लोग क्या-क्या नहीं कहते। मैं खुद बेहद दुखी था। लेकिन मैंने फिर भी संयम रखा क्योंकि बेटा गोद में था। अगर मैं भी जवाब देता तो शायद मुझे वो समर्थन न मिलता जो अब मिल रहा है। वैसे भी अगर मैं उसके जैसी भाषा का इस्तेमाल करता तो उसमें और मुझमें फर्क क्या रह जाता।”

🇵🇰 captain @SarfarazA_54, in a disarmingly honest chat with our insider @ZAbbasOfficial, admits that fan reactions after the loss to India hurt him, but thanks those who stood by him and his team.#WeHaveWeWill pic.twitter.com/f6Q8yBeBgu