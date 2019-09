सौराष्ट्र टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं शेल्डन जैक्सन

इंडिया-ए टीम की सिलेक्शन पॉलिसी पर उठाए सवाल

Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 07:23 PM IST

खेल डेस्क. सौराष्ट्र टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन ने हाल ही में एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए इंडिया-ए टीम में चयन के लिए भारतीय चयनकर्ताओं की सिलेक्शन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रणजी खेलने की उपयोगिता पूछते हुए चयनकर्ताओं पर छोटे राज्यों के क्रिकेटरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को उठाए जाने को लेकर उन्हें बंगाल टीम के कप्तान मनोज तिवारी समेत कई क्रिकेट फैन्स और पत्रकारों का समर्थन भी मिला। बता दें कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ए टीम भारतीय दौरे पर आई है। जहां पर वो भारत ए के साथ सीरीज खेल रही है।

अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'सौराष्ट्र ने इस साल रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला था और हैरानी की बात ये है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शन करने के बाद भी उसके किसी खिलाड़ी को भारत-ए टीम की सीरीज के लिए नहीं चुना गया। मतलब रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने का फायदा शू्न्य मतलब कुछ भी नहीं है।' आगे उन्होंने लिखा, 'या फिर बात ये है कि छोटे राज्यों के खिलाड़ियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि पिछले 5 सालों में सौराष्ट्र टीम ने सितांशु कोटक की कोचिंग में 3 फाइनल खेले हैं। बीते सालों में हमने बैट और बॉल से कुछ बेहद अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इसके बाद भी उचित श्रेय नहीं मिला।'

शेल्डन ने लिखा, हमें जानने का पूरा हक है

अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मुझे बताया गया है कि सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को दृढ़ता से मानता हूं कि हम सब इस खूबसूरत संगठन और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और खिलाड़ियों के रूप में भी हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारे अंदर क्या और कहां कमी है, या फिर हमारे करियर का अंत यही सोचते हुए हो जाएगा कि चयनकर्ताओं को पारदर्शी क्यों होना चाहिए।' इन ट्वीट्स के बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, जिसमें सौराष्ट्र के खिलाड़ियों के आंकड़ों को हाईलाइट करके दिखाया गया था। बता दें कि घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र से खेलने वाले शेल्डन IPL में कोलकाता नाइटराइडर्स टीम की ओर से भी खेल चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 50 के करीब है, और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उनका चयन अबतक भारतीय टीम में नहीं हुआ है।

मनोज तिवारी ने किया समर्थन

शेल्डन के ट्वीट के बाद बंगाल टीम के कप्तान मनोज तिवारी ने भी रिप्लाई करते हुए उनका समर्थन किया और लिखा, 'शेल्डन तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं, तुम्हारी कुंठा बिल्कुल सही है, तुम बस लगे रहो। ईश्वर तुम्हारा भला करे।' जैक्सन ने एक आर्टिकल का लिंक भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि मध्यप्रदेश के ऑलराउंडर जलज सक्सेना जो कि अब केरल टीम से खेलते हैं, उन्हें किस तरह चयनकर्ताओं द्वारा अनदेखा किया गया।





