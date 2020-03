Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 02:25 PM IST

खेल डेस्क. 70 साल पहले बनी सौराष्ट्र टीम ने शुक्रवार को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। बंगाल के साथ राजकोट में हुआ फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। नियम के मुताबिक, पहली पारी में बढ़त (44 रन) के आधार पर सौराष्ट्र को जीत मिली। सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 और दूसरी में 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए, जबकि बंगाल की पूरी टीम पहली पारी में 381 रन पर ऑलआउट हो गई थी। सौराष्ट्र की ओर से अर्पित वसावदा ने पहली पारी में 106 और चेतेश्वर पुजारा ने 66 रन बनाए। वहीं, बंगाल के गेंदबाज आकाश दीप ने 4 विकेट लिए।

इससे पहले, मैच के पांचवें दिन की शुरुआत में बंगाल ने कल के 354 रन पर 6 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। लेकिन बंगाल ने अपने आखिरी 4 विकेट 27 रन के भीतर गंवा दिए और टीम 381 रन पर आउट हो गई। सौराष्ट्र के लिए धमेंद्र सिंह जडेजा ने 4, जबकि कप्तान जयदेव उनादकट और प्रेरक ने 2-2 विकेट हासिल किए। बंगाल को आउट करने के बाद उनादकट ने पूरे स्टेडियम का चक्कर भी लगाया। उन्होंने इस सीजन के 10 मैच में 67 विकेट लिए।

