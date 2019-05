खेल डेस्क. महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पेंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं। धोनी वीडियो में कह रहे हैं, ‘मैं बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसलिए फैसला किया है कि मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली है। अब समय आ गया है कि इस पर विचार करूं कि मैं वास्तव में क्या बनना चाहता था, इसलिए मैंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दी है। कुछ पेंटिंग मैंने बनाई भी हैं। मैं सोचता हूं कि मैं इसे करियर के तौर अपनाने के लिए तैयार हूं।’

