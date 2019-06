Dainik Bhaskar Jun 17, 2019, 02:18 PM IST

सचिन ने कहा- टीम इंडिया ने हर मामले में शानदार खेल दिखाया

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने IPL को दिया श्रेय

खेल डेस्क. भारत ने वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ लुईस नियम) से हरा दिया। मैच में भारत के 336/5 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 212/6 रन ही बना सकी। बारिश के बाद उसे 40 ओवरों में 302 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था। भारत की ओर से रोहित शर्मा (140 रन) ने मैच में शतक लगाया, जिसके बाद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। तो वहीं कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या और विजय शंकर ने दो-दो विकेट निकाले। भारत ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। टूर्नामेंट में ये भारत की सातवीं जीत (1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019) रही।

भारतीय टीम की जीत के बाद दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने भारत को बधाई दी। सचिन ने लिखा, हर मामले में शानदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया को बधाई देते हुए सचिन ने लिखा- 'भारतीय टीम ने खेल के सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन किया। रोहित एकबार फिर अद्भुत साबित हुए और लोकेश राहुल से जब पारी की शुरुआत करने को कहा गया तो उन्होंने बेहद जिम्मेदारी के साथ खेला। विराट ने हमेशा की तरह उत्तम दर्जे का खेल दिखाया और कुलदीप ने हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर जिस तरह बॉलिंग की उसे देखना बहुत अच्छा रहा।'

It was a brilliant all-round display by #TeamIndia!@ImRo45 was just amazing once again & @klrahul11 after being asked to open, played with a lot of responsibility.@imVkohli like always was classy & the way @imkuldeep18 bowled along with @hardikpandya7 was great to see.#INDvPAK pic.twitter.com/d639Yy6cfb — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 16, 2019

अफरीदी ने कहा- शानदार जीत पर बीसीसीआई को बधाई

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बीसीसीआई को बधाई देते हुए लिखा, 'इस शानदार जीत पर बीसीसीआई को बधाई, आप इसके हकदार थे। जो क्रिकेट खेला गया वो बेहद उच्च स्तर का था और इसका श्रेय IPL को जाता है, जो ना केवल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें निखारने में मदद करता है, बल्कि नए खिलाड़ियों को दबाव से निपटने के लिए जरूरी तकनीक से लैस भी करता है।'

Congratulations to @BCCI on a well deserved win today. The standard of cricket being played has been exceptionally high & credit goes to IPL for not only helping identify & harness talent, but also in equipping younger players with pressure handling techniques #CWC19 #PAKVIND https://t.co/MfiwQxwjrK — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 16, 2019

लक्ष्मण ने कहा- जबरदस्त, विश्वसनीय और कायल करने वाली जीत

भारत को जीत की बधाई देते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'जबरदस्त, विश्वसनीय और कायल करने वाली जीत। भारतीय टीम ने बहुत शानदार खेल दिखाया। उम्मीद है जीत की ये गति हमारे साथ बनी रहेगी।'

Resounding. Convincing. And an empathic win. Well done Team India. May the momentum continue to be with us #PakvsInd pic.twitter.com/eXfaM0FDXO — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 16, 2019

वीरेंद्र सहवाग ने लिखा- लड़कों ने सच में शानदार खेल दिखाया

The boys played really well.

As easy as it comes #IndvPak pic.twitter.com/JPDivVCYgP — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 16, 2019

गौतम गंभीर ने लिखा- रन, बारिश और पूरी तरह कब्जा.. अब 7-0, जय हिंद

Runs, Rain and total domination.. It’s #7-0 🇮🇳 Jai hind. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 16, 2019

हरभजन सिंह ने भी दी बधाई

India all the way.. well done boys @BCCI proud of you guys 7-0 now 🏏🇮🇳vs🇵🇰 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 16, 2019

इरफान पठान ने भी दी बधाई