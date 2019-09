Dainik Bhaskar Sep 25, 2019, 01:35 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज की पूरी मैच फीस भूकंप प्रभावितों के लिए देने की घोषणा की है। उनके अलावा पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी लोगों से आपदा प्रभावित लोगों की दिल खोलकर मदद करने की अपील की। उत्तरी पाकिस्तान में मंगलवार को आए भूकंप में जान-माल को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने ये बात ट्वीट करते हुए कही।

शादाब ने लिखा, 'मैंने पाकिस्तान-श्रीलंका सीरीज से मिलने वाली पूरी मैच फीस को पाकिस्तान में आए भूकंप प्रभावितों को देने का संकल्प लिया है। आइये जरूरत के वक्त हम अपने भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश करते हैं।'

I pledge to donate all my match fees from the #PAKvSL series to the ppl affected by the #earthquake in Pakistan today. Let’s try to help our brothers and sisters in need.