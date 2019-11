Dainik Bhaskar Nov 10, 2019, 04:48 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज शफाली वर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाली भारतीय बन गईं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को ग्रॉस आइलेट में खेले गए पांच टी-20 के पहले मैच में 73 रन बनाए। शफाली ने 15 साल, 285 दिन की उम्र में यह अर्धशतक लगाया। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने 16 साल, 214 दिन की आयु में पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया था। उन्होंने फैसलाबाद में 59 रन की पारी खेली थी।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने उतरीं शफाली और स्मृति मंधाना ने 143 रन की साझेदारी की। महिला टीम की ओर से यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

The explosive 15-year-old Shafali Verma scored her maiden half-century in the first T20I against West Indies Women today in St Lucia. Shafali is the youngest Indian ever to score an int'l fifty👏🏾👏🏾 #TeamIndia pic.twitter.com/O2MfVdNBOv