Dainik Bhaskar Sep 25, 2019, 10:08 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला टीम ने पांच टी-20 की सीरीज के पहले मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को 11 रन से हरा दिया। इस मैच में भारत के लिए 15 साल की शफाली वर्मा ने डेब्यू किया। वे टी-20 खेलने वाली देश की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनीं। गुजरात के सूरत में खेले गए इस मुकाबले में शफाली को ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन वे 4 गेंद पर खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में आउट हो गईं। शफाली को 36 साल की मिताली राज की जगह टीम में लिया गया। मिताली ने इसी महीने टी-20 से संन्यास लिया था।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शफाली के साथ स्मृति मंधाना ओपनिंग करने उतरीं। वे 16 गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रोड्रिग्ज के साथ पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी की। जेमिमा 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।

What a moment this is for the hard-hitting batter Shafali Verma, who makes her India debut today. She is only 15! 😊💪🏾#INDWvsSAW pic.twitter.com/nD0C6ApQld