खेल डेस्क. कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल-12 के 17वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। टीम की इस जीत के हीरो आंद्रे रसेल रहे। उन्होंने 13 गेंद पर नाबाद 48 रन बनाए। इस जीत के बाद नाइटराइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने रसेल समेत पूरी टीम की तारीफ की। उन्होंने बाहुबली फिल्म के पोस्टर में अभिनेता प्रभास की जगह रसेल का चेहरा लगाया और फोटो ट्वीट की।

शाहरुख खान ने ट्वीट किया, "टीम ने शानदर खेल दिखाया। क्रिस लिन, नितीश राणा और रॉबिन उथप्पा सहित टीम के हर खिलाड़ी ने शानदार काम किया, लेकिन आप इससे सहमत होंगे कि यह तस्वीर (रसेल की बाहुबली वाली) सभी की तारीफ पर भारी पड़ेगी।"

Well played boys @KKRiders @lynny50 @NitishRana_27 @robbieuthappa . Each one in the team did so well but you all will agree all words of praise r worth less than this picture... pic.twitter.com/bak2zQ9NqD