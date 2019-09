शाहिद अफरीदी के मुताबिक, कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइचीज के दबाव की जानकारी दी

पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने कहा- श्रीलंकाई प्लेयर पीएसएल में मजबूरी के कारण नहीं खेल पाते

Sep 20, 2019

खेल डेस्क. शाहिद अफरीदी ने आरोप लगाया है कि श्रीलंका के प्रमुख खिलाड़ियों के पाकिस्तान दौरे पर न आने की वजह आईपीएल फ्रेंचाइचीज का दबाव है। पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान के मुताबिक, श्रीलंकाई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में खेलना चाहते हैं। लेकिन, उन पर आईपीएल के टीम मालिकों का दबाव रहता है। लिहाजा, वो पीएसएल नहीं खेल पाते। अफरीदी ने एक वीडियो इंटरव्यू में यह आरोप लगाए। श्रीलंकाई टीम 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पाकिस्तान दौरे पर रहेगी। इस दौरान 3 वनडे और इतने ही टी20 खेले जाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद पाकिस्तान दौरे के हरी झंडी दे दी।

अफरीदी का दावा

अफरीदी ने इंटरव्यू में कहा, “श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर आईपीएल फ्रेंचाइचीज का दबाव है। मैंने वहां के प्लेयर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर पीएसएल खेलना चाहते हैं। लेकिन, आईपीएल खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी उनसे कहते हैं कि अगर वो पीएसएल खेलेंगे तो उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा। हमने हमेशा श्रीलंका का समर्थन किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे खिलाड़ियों ने श्रीलंका दौरे पर जाने से इनकार किया हो। वहां के बोर्ड को भी प्लेयर्स पर पाकिस्तान जाने का दबाव बनाना चाहिए। उनके जो खिलाड़ी यहां आकर खेले हैं, वो हमारा इतिहास जानते हैं।”

10 साल पहले हुआ था हमला

2009 में श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान गई थी। इस दौरान उस पर आतंकी हमला हुआ। 7 खिलाड़ी जख्मी हुए थे जबकि 4 आम नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से कोई बड़ी टीम पाकिस्तान में नहीं खेली। श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान दौरे के लिए तैयार हुई। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 का प्लान तैयार किया गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान में टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया। ये अबुधाबी में खेले जाएंगे। इसी बीच, लसिथ मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज जैसे 10 स्टार प्लेयर्स ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। मामले में नया और बड़ा मोड़ बुधवार को आया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बोर्ड को एक अलर्ट जारी किया। इसमें कहा गया- पाकिस्तान में टीम पर खतरे की आशंका है। रक्षा मंत्रालय ने जांच की और बाद में बोर्ड ने यह कहते हुए दौरे को हरी झंडी दी कि हमले की आशंका के बावजूद टीम वहां जाएगी।