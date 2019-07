Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 03:11 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 के पहले सेमीफाइनल का आज रिजर्व डे है। मंगलवार को न्यूजीलैंड ने बारिश के कारण खेल रुकने से पहले 46.1 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन बनाए थे। बुधवार को भी सुबह ओल्ड ट्रैफर्ड में बारिश हुई। इस दौरान खिलाड़ी अभ्यास के साथ ही मैदान पर टहलते भी नजर आए। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक बेहद अहम शख्सियत से मिलने पहुंचे। ये थे ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न। चहल ने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा।

बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बारे में सलाह

चहल टीम इंडिया के साथ आउटफील्ड का जायजा लेने के बाद वॉर्म अप कर रहे थे। इसी दौरान कमेंट्री कर रहे शेन वॉर्न उन्हें नजर आए। चहल ने उन्हें हैलो कहा तो शेन खुद उनके पास पहुंचे। इसके बाद दोनों काफी देर बातचीत करते रहे। चहल ने वॉर्न से कुछ सवाल किए और इस महान स्पिनर ने उन्हें इनके जवाब भी दिए। कुछ देर बाद वॉर्न ने चहल को बाएं हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी के हुनर सिखाए। इस दौरान ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के स्टांस में भी नजर आया।

8 मैच में 12 विकेट

इस विश्व कप में चहल 8 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया। चहल ने 10 ओवर में 88 रन दिए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। यह विश्व कप इतिहास में भारत के किसी भी गेंदबाज की सबसे महंगी गेंदबाजी है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने चहल की काफी तारीफ की थी। हेडन ने कहा था कि उनमें सीखने की ललक गजब की है।

We're back here at Old Trafford for the semi-final against New Zealand who will resume their innings on 211/5 in 46.1 overs.



Updates - https://t.co/NixsoE7TCH #CWC19 pic.twitter.com/zSgEOYUKn0