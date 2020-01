Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 10:48 AM IST

सिडनी. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न की टेस्ट कैप (बैगी ग्रीन) शुक्रवार को करीब 4.88 करोड़ रुपए ( 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) में बिकी। इस राशि का इस्तेमाल वे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए देंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक तिहाई हिस्सा आग से प्रभावित है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है।

50 साल के शेन वॉर्न ने ट्वीट कर लिखा, "जिन लोगों ने इस बोली में हिस्सा लिया उनका धन्यवाद।" वॉर्न के कैप के लिए बोली की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हुई थी और 10 जनवरी की सुबह तक चली। उस दिन कुछ घंटों में बोली 3 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 1.5 करोड़ रु) को पार कर गई थी। उधर, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स को मदद पहुंचाने का ऐलान किया। वे इस साल अपने पहले टूर्नामेंट में पहनने वाली ड्रेस को नीलाम करेंगी। वहीं, फॉर्मूला वन चैम्पियन लुइस हैमिल्टन ने 3.55 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है।

Thankyou so much to everyone that placed a bid & a huge Thankyou / congrats to the successful bidder - you have blown me away with your generosity and this was way beyond my expectations ! The money will go direct to the Red Cross bushfire appeal. Thankyou, Thankyou, Thankyou ❤️ pic.twitter.com/vyVcA7NfGs