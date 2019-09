सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ पांचवें मैच में 48 गेंद पर 91 रन बनाए

भारत-ए ने आखिरी मैच को 36 रन से जीत लिया, उसने सीरीज 4-1 से अपने नाम की

खेल डेस्क. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैदान सुखाने वाले ग्राउंड्समैन को अपनी मैच फीस देने वाले क्रिकेटर संजू सैमसन की जमकर तारीफ की। शुक्रवार (6 सितंबर) को तिरुवनंतपुरम में दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ वनडे सीरीज (अनाधिकारिक) के आखिरी मैच में बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। यहां मैच होना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में ग्राउंड्समैन ने मुश्किल से मैदान को सुखाया। सैमसन ने उनके काम की तारीफ की और मैच फीस देने की घोषणा की। थरूर ने इसके बाद ट्वीट किया- यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है।

थरूर ने लिखा, 'दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ 48 बॉल पर 91 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद तिरुवनंतपुरम के स्टार क्रिकेटर संजू सैमसन ने घोषणा करते हुए बताया था कि वे अपनी मैच फीस की पूरी राशि ग्राउंड्समैन को दे रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत से ही बेहद गीले मैदान पर खेल संभल हो सका। यही संजू को औरों से अलग बनाता है। सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि भावना।'

भारत ए ने 4-1 से जीती सीरीज

दक्षिण अफ्रीका-ए टीम के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में भारतीय टीम 31 रन से जीत गई। सैमसन को मैन ऑफ द मैच दिया गया। उनके अलावा शिखर धवन ने 51 और श्रेयस अय्यर ने 36 रन की पारी खेली। भारतीय टीम सीरीज 4-1 से जीत गई।

CHAMPIONS! 🏆



हरभजन ने पूछा- वनडे में नंबर 4 पर क्यों नहीं?

सैमसन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ियों हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने उन्हें भारत की एकदिवसीय टीम में चौथे नंबर के लिए उपयुक्त खिलाड़ी बताया। संजू की तारीफ करते हुए हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अच्छी तकनीक और कंधों पर अच्छे दिमाग के साथ वनडे में नंबर 4 पर संजू सैमसन क्यों नहीं। खैर दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ अच्छा खेला।'

गंभीर ने कहा- वे चांद पर भी बैटिंग कर सकते हैं

भज्जी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए गंभीर ने सैमसन को चंद्रमा पर बल्लेबाजी करने में भी सक्षम बताया। उन्होंने लिखा, 'हां हरभजन सिंह, उनके कौशल और वर्तमान फॉर्म को देखते हुए दक्षिण भारत का ये स्टार, संजू सैमसन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। क्या उनके पास विक्रम के साथ इस आश्चर्यजनक बल्लेबाज को भी रखने की जगह होगी। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 91 गेंदों पर 48 रन बनाने वाले संजू बहुत बढ़िया।'