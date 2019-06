Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 04:45 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के साथ शुरुआती सात मैचों में कुछ वैसे ही संयोग हुए, जैसे कि उसके साथ 1992 विश्व कप में हुए थे। इस टूर्नामेंट के अपने सातवें मैच में पाकिस्तान ने अपराजित चल रही न्यूजीलैंड को मात दी थी। इत्तेफाक से बिल्कुल ऐसा ही 1992 विश्व कप में भी हुआ था और उस वक्त वो टूर्नामेंट की चैम्पियन बनी थी। इन कई समानताओं को एकसाथ देखने के बाद लोग एकबार फिर पाकिस्तान के चैम्पियन बनने की बात करने लगे। इस काम में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए इन इत्तेफाकों पर हैरानी जताई और पूछा कि क्या सरफराज 1945 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे?



थरूर ने किया था ये ट्वीट

शशि थरूर ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, 'ये बेहद अजीब है और अब ज्यादा अजीब हो गया है, जब अपने सातवें मैच में पाकिस्तान ने अबतक अपराजित रही न्यूजीलैंड को हरा दिया। क्या इसका मतलब ये है कि CWC2019 भी वे ही जीतेंगे या जैसा कि एक मसखरे ने बताया है कि सरफराज अहमद 26 साल बाद (1945 में) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे?' अपने इस ट्वीट के साथ थरूर ने दोनों विश्व कप में समानता दिखाने वाली एक लिंक भी शेयर की।

This is so weird and it just got weirder: Pakistan won their 7th game, against a hitherto undefeated NewZealand! https://t.co/BUzX1Jmiz3

Does this mean they will win #CWC2019? Or as a wag suggested, that @SarfarazA_54 will become PM of Pakistan 26 years from now?