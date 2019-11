Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 01:02 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पांच टी-20 की सीरीज के दूसरे मैच में रविवार को वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। भारत के लिए 15 साल की शफाली वर्मा ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया। उन्होंने 35 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना 30 रन बनाकर नाबाद रहीं। शफाली पिछले ही मैच में सबसे कम्र उम्र में अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली भारतीय बनी थी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 7 विकेट पर 103 रन बनाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 10 रन पर चार विकेट लिए। यह उनके टी-20 करियर का बेस्ट प्रदर्शन है। विंडीज के लिए चेडीन नेशन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। हिली मैथ्यूज ने 23 और नताशा मैक्लीन ने 17 रनों का योगदान दिया। शिखा पांडेय, राधा यादव और पूजा वस्त्राकर को एक-एक सफलता मिली।

Let's make that 2-0✌🏽. India clinch the 2nd T20I by 10 wickets thanks to Shafali's unbeaten 69 (35) and @mandhana_smriti's 30 (28). @Deepti_Sharma06 took 4 wickets for just 10 runs.👏 pic.twitter.com/ES76aVSVJu