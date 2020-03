Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 06:48 PM IST

दुबई. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा आईसीसी महिला टी-20 रैंकिंग में शीर्ष से तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। एक सप्ताह पहले वह टॉप पर थीं। जबकि हाल ही में हुए टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 54 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलने वाली ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बेथ मूनी दो स्थान की छलांग के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की सुजीए बट्स हैं। भारत की दीप्ती शर्मा दस पायदान चढ़कर बल्लेबाजों की रैकिंग में 43वें और गेंदबाजी में 6वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति पहली बार टॉप-5 ऑल राउंडर की सूची में भी शामिल हैं। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना एक स्थान खिसककर सातवें पायदान पर पहुंच गईं हैं।

Her match-winning 78* in the #T20WorldCup final has lifted Beth Mooney to the top of the @MRFWorldwide ICC Women's T20I Rankings for batters 🔥 pic.twitter.com/JgixR2zs1M

गेंदबाजों के शीर्ष दस में तीन भारतीय

गेंदबाजी की टॉप 10 में तीन भारतीय हैं। दीप्ति 6वें, राधा यादव 7वें और पूनम यादव 8वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड की सोफी एक्सेलस्टोन इस सूची में शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर जेस जोनासन 728 अंकों के साथ एक पायदान आगे बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। जोनासन के करियर की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

⬆️ Jess Jonassen

⬇️ Deepti Sharma



The Australian spinner has crept into the top five of the @MRFWorldwide ICC Women's T20I Rankings for bowlers after her three-for in the #T20WorldCup final 👏 pic.twitter.com/VBgtTMUxY6