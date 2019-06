Dainik Bhaskar Jun 11, 2019, 03:56 PM IST

शिखर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई थी

इसी मैच में कुल्टर नाइल की एक शॉर्ट गेंद उनके बाएं अंगूठे पर लगी थी

खेल डेस्क. टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन अंगूठे की चोट के कारण विश्व कप क्रिकेट 2019 से बाहर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रेक्चर है और उन्हें बल्ला पकड़ने में दिक्कत हो रही है। बीसीसीआई ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई है। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धवन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। संभव है कि वो टूर्नामेंट के आखिरी चरण में टीम का हिस्सा हों। बहरहाल, गब्बर के नाम से मशहूर शिखर की चोट के बारे में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग गंभीर हैं तो कुछ चुटकी ले रहे हैं। यहां हम आपको कुछ ट्विटर रिएक्शन दे रहे हैं।

इन चार को इंतजार बिलाल ने फिल्म लगान की एक तस्वीर करते हुए लिखा, “बीसीसीआई मुख्यालय के बाहर ऋषभ पंत, मनीष पांडे, पृथ्वी शॉ और अम्बाति रायडू इंतजार करते हुए।”

Rishabh Pant, Ambati Rayudu, Manish Pandey & Prithvi Shaw outside the BCCI Headquarters after #ShikharDhawan is ruled out from the world cup due to thumb injury.#CWC19 #WorldCup2019 @DennisCricket_ pic.twitter.com/hlhCS9qjjr — Bilal Shahid (@BilalShahidRana) June 11, 2019

एक यूजर रोशन राय ने भी मजे लिए। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “दिनेश कार्तिक, विजय शंकर और रविंद्र जडेजा। किसी की बर्बादी अपने लिए जीत लगती है।”

Dinesh Karthik , Vijay Shankar & Ravindra Jadeja after #ShikharDhawan got ruled out of the world cup 😂 pic.twitter.com/hii0XbtnVJ — Roshan Rai (@RoshanKrRai) June 11, 2019

गुरु कंसोजेरो ने भी एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि टीम इंडिया के फैन्स अब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल को तलाश कर रहे हैं।

#ShikharDhawan Indian fans now looking for Nathan Coulter-Nile. pic.twitter.com/PsyeXor9ix — Guru consejero (@IGiveGyaan) June 11, 2019

आदित्य स्वराज ने एक फिल्म की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ऋषभ पंत अब गा रहे होंगे... ये तो सच है कि भगवान है..

जितेन्द्र ने शिखर और कुल्टर नाइल पर मजाक करते हुए उन्हें क्रमश: एकलव्य और द्रोण बताया।

#ShikharDhawan ekalavya and coulter drona nile be like “yeh thumb mujhe dede gabbar” pic.twitter.com/3MruwldDD3 — Jitendra (@hydbadshah) June 11, 2019

राहुल सिंह के मुताबिक, ऋषभ और रायडू से ज्यादा खुश तो मोहम्मद आमिर और हसन अली होंगे।