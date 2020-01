Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 11:31 AM IST

खेल डेस्क. टी-20 वर्ल्डकप में चयन और ओपनिंग जोड़ी के मुद्दे पर ओपनर शिखर धवन ने शुक्रवार को कहा कि यह उनका सिरदर्द नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘तीनों ओपनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल भी अच्छा खेल रहे हैं। मैंने भी अच्छा खेल दिखा दिया। अब मैं भी इस पिक्चर (दावेदारों) में आ गया हूं।’’ धवन ने यह बात श्रीलंका के खिलाफ पुणे टी-20 में 78 रन की जीत के बाद कही। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर टी-20 में 32 और पुणे मैच में 52 रन की पारी खेली थी।

धवन ने कहा, ‘चयन मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में अच्छा प्रदर्शन करना है। मैं अच्छा खेल भी रहा हूं। बाकि सब कोच और कप्तान पर निर्भर है। मैं उनकी सिरदर्दी अपने ऊपर क्यों लूं?’’

