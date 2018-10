Danik Bhaskar Oct 08, 2018, 04:03 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने खुद को क्रिकेट का डॉन बताया। उन्होंने ट्वीट किया, "मुझे क्रिकेट का डॉन कहा जाता था, लेकिन मुझे बल्‍लेबाजों को घायल करना कभी पसंद नहीं आया। मैं यह कह सकता हूं कि जब मैदान पर होता था तो अपने देश के लिए और दुनियाभर के लोगों के प्‍यार के लिए दौड़ता था।"

Don of cricket as they called me but never enjoyed hurting people but I must say when I was out there I just ran in for the love of my country & for the people around the world .. pic.twitter.com/be84Y2yYl5