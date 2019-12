Dainik Bhaskar Dec 27, 2019, 08:52 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वसीम अकरम का एक लीक हुआ वीडियो शेयर किया है। इसमें अकरम पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा हालात की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा, ‘‘जो लोग बड़े-बड़ी बातें करते हैं वो देश में खेल के सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, जिससे बदलाव होगा।’’

अख्तर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘मैं वसीम अकरम के लीक हुए इस वीडियो का समर्थन करता हूं, हमें बदलाव चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, वही पुराने तरीके... रगड़ कर रख दिया है। बदलाव के लिए तरीके और सोच बदलनी पड़ती है। कुछ नया भी कर लो भाई।’’

I support the Leaked Video of Wasim Akram, We need a change.#wasimakram #ShoaibAkhtar pic.twitter.com/OoW6AXfC4u