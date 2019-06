खेल डेस्क. विश्व कप 2019 के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 विकेट से हारने के बाद शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम की आलोचना की। शोएब ने कप्तान सरफराज अहमद को मोटा और पाकिस्तान का अब तक का सबसे अनफिट कप्तान बताया। पूर्व तेज गेंदबाज ने टीम चयन पर भी सवाल उठाए। शोएब अख्तर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया।

शोएब ने कहा, ‘सरफराज जब टॉस के लिए आया तो उसका पेट निकला हुआ दिख रहा था। उसका मुंह भी काफी मोटा है। वह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अनफिट कप्तान है। विकेटकीपिंग करते समय सरफराज हिल भी नहीं सकता। शोएब मलिक को नहीं खिलाया गया। दो-तीन मैच बाद उसे टीम में लाएंगे।’

वेस्टइंडीज ने 13.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था

नॉटिंघम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की। 105 पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। जवाब में वेस्टइंडीज ने महज 13.4 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। क्रिस गेल ने कमर दर्द के बावजूद 50 रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने 3 विकेट लिए।

1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज से हारा था

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की खराब शुरुआत कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान ने 1992 विश्व कप ही जीता था। तब पहले मैच में वेस्टइंडीज ने उन्हें 10 विकेट से हराया था। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी के लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दी थी। हालांकि, फाइनल वे पाकिस्तान 124 रन से जीत गया था।

