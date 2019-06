Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 12:57 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में बुधवार (26 जून) को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट सात मैचों में पाकिस्तान टीम की ये तीसरी जीत रही और अब वो अंक तालिका में छठवें स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत की वजह से सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें भी बरकरार हैं। मैच के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ना केवल पाक टीम के प्लेयर्स की जमकर तारीफ की, साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अब भारत भी उसकी मदद करेगा।

शोएब बोले- पाकिस्तान की मदद करेगा भारत

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर शेयर किए वीडियो में कहा कि 'अब भारत, पाकिस्तान की मदद करेगा। वो अगर एक मैच में इंग्लैंड को हरा दे, तो इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और पाकिस्तान 11 अंकों के साथ आगे निकलकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।'

सेमीफाइनल के लिए भारत पर निर्भर है पाकिस्तान

विश्व कप अंक तालिका में फिलहाल (26 जून तक) इंग्लैंड के सात मैचों में 8 अंक हैं, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी इतने ही मैचों में 7-7 पॉइंट्स हैं। तीनों टीमों के 2-2 मैच भी बचे हुए हैं। अगर पाकिस्तान की टीम अपने बचे हुए दोनों मैच (अफगानिस्तान और बांग्लादेश) जीत जाए, तो उसके 11 अंक हो जाएंगे। वहीं भारत अपने बचे हुए मैचों में इंग्लैंड और बांग्लादेश को हरा दे तो इंग्लैंड के सिर्फ 10 अंक होंगे, वहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान से पीछे रह जाएगा। ऐसे में ज्यादा अंक होने की वजह से पाकिस्तान अंक तालिका में चौथी पोजिशन पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। मतलब अगले दौर में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को ना केवल अपने मैच जीतने होंगे, बल्कि भारत के मैचों में उसकी जीत की दुआ भी करना होगी।

पाकिस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए

वीडियो में शोएब ने पाक क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस सोहैल की जमकर तारीफ की। सोहैल को तो उन्होंने मैच विनर बताया, साथ ही कहा कि 'उसे पहले क्यों नहीं खिलाया गया। ये मेरी समझ से बाहर है।' शोएब ने कहा कि 'पाकिस्तान को कभी किनारे (अलग-थलग) नहीं करना चाहिए। खासकर क्रिकेट में तो कभी उसे किनारे नहीं समझना चाहिए। 92 में भी लोगों ने ऐसी ही भूल की थी। क्योंकि जब कभी हमें कॉर्नर किया जाता है तो हम बड़ी तेजी के साथ वापसी करते हैं और दुनिया देखती रह जाती है।'

शोएब ने कहा- देर से जागता है पाकिस्तान

वीडियो में शोएब ने कहा 'पाकिस्तान अब टाइगर की तरह खेल रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत और खासियत ये है कि वो हमेशा देर से मोमेंटम पकड़ता है। इन्हें धक्का देना पड़ता है, थोड़ा सख्त बोलना पड़ता है, जरा झटका देना पड़ता है, ताकि ये जाग जाएं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब इन्हें जगाया गया तो ये जाग गए। सबकुछ 92 वर्ल्ड कप जैसा चल रहा है। खुशी इस बात की है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ दो मैच जीतने हैं और इंग्लैंड को एक मैच हारना हैं।'

Never corner Pakistan. We become tigers when you do that. Congratulations & well done boys. #PAKvNZ #cwc19 #Pakistan #NewZealand pic.twitter.com/AnKfB8TUre