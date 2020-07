दैनिक भास्कर Jul 15, 2020, 10:29 AM IST

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ की है। अख्तर ने ट्वीट किया कि बॉर्डर के पार भी अमिताभ के फैंस हैं, जो उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इस पर यूजर्स ने अख्तर को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि बॉर्डर के पार आतंकी रहते हैं। उनकी दुआएं नहीं चाहिए।

11 जुलाई को अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके अगले दिन उनकी बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या भी संक्रमित पाई गईं। इसमें जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और मोहम्मद शमी समेत खेल जगत की कई हस्तियों ने सभी के ठीक होने की दुआ की।

नहीं चाहिए आतंकियों की दुआएं

अख्तर ने ट्वीट किया था, ‘‘जल्दी ठीक हो जाइए अमित जी। हम भी आपके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।’’ इस पर एक यूजर ने लिखा, ‘‘बॉर्डर के पार आतंकवादी रहते हैं। नहीं चाहिए कोई भी जल्द से जल्द ठीक होने वाली दुआ।’’

Get well soon Amit Ji @SrBachchan Prayers for a speedy recovery. https://t.co/s2VIq1SRh5