लंदन. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर अपने अभियान का विजयी अंत किया। शोएब मलिक ने मैच के ठीक बाद अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उतरने का मौका भी नहीं मिल पाया। हालांकि, जीत के बाद पूरी पाक टीम ने उन्हें ग्राउंड वॉक और गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी।

