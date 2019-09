Dainik Bhaskar Sep 27, 2019, 06:53 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर ने उकसाए जाने के बावजूद कश्मीर मुद्दे पर बयान देने से इनकार कर दिया। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना गुरुवार की है। यहां श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आगाज से पहले मिस्बाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने उन्हें कुछ उदाहरण देकर कश्मीर पर उकसाने की कोशिश की। भारतीय टीम का भी जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने यह कहते हुए सवाल टाल दिया कि क्रिकेट की ही बात की जानी चाहिए।

भारतीय टीम का उदाहरण

मिस्बाह टीम की तैयारियों और भविष्य की रूपरेखा समझा रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, “प्राइम मिनिस्टर हों या आम पाकिस्तानी, हर कोई कश्मीर की बात कर रहा है। वहां भूकंप भी आ गया। शादाब खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अपनी मैच फीस पीड़ितों को दे रहे हैं। क्या पूरी टीम भी मैच फीस या किसी दूसरे तरह से उनकी मदद करना चाहती है। पुलवामा हमले के बाद टीम इंडिया ने मिलिट्री कैप्स पहनीं थीं। क्या पाकिस्तान टीम भी कुछ प्लान कर रही है? ताकि कश्मीर के साथ एकजुटता दर्शाई जा सके।”

मिस्बाह ने पूछा- क्या चाहते हैं आप...?

रिपोर्टर के इस सवाल पर मिस्बाह असहज नजर आए। फिर हंसते हुए कहा, “भाई मेरे, आखिर क्या चाहते हैं आप?” इस पर रिपोर्टर ने कहा, “आप भी कश्मीर पर वैसे ही सपोर्ट करें जैसा पूरा पाकिस्तान कर रहा है।” इस पर मिस्बाह ने फिर जवाब दिया। कहा, “कश्मीर की बात तो पूरे पाकिस्तान की है। इसमें कौन सी दो राय हैं। मेरे ख्याल में हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर लें।”

Misbah-ul-Haq "the whole of Pakistan has sympathies with Kashmir - but let's talk cricket" #PAKvSL #Cricket pic.twitter.com/lAMW0c9Itd