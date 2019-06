Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 10:54 AM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में शुक्रवार (28 जून) को खेले गए 35वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट के सात मैचों में श्रीलंका की ये तीसरी हार रही। इस हार के साथ ही वो सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई है। हालांकि अब भी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का एक चांस बचा हुआ है, लेकिन इसके लिए उसे अपने बचे हुए मैच जीतना होंगे ही साथ ही दूसरी टीमों की हार पर भी निर्भर रहना होगा। उधर सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुके दक्षिण अफ्रीका की ये दूसरी जीत रही।

इस तरह से सेमीफाइनल में पहुंच सकती है श्रीलंका

श्रीलंका के फिलहाल 6 अंक हैं और अंक तालिका में वो इंग्लैंड (8 अंक), बांग्लादेश (7 अंक) और पाकिस्तान (7 अंक) से पीछे है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को ना केवल विंडीज और भारत के खिलाफ बचे हुए अपने दोनों मैच जीतने होंगे। साथ ही ये उम्मीद भी करना होगी कि इंग्लैंड अपने दोनों मैच हार जाए, और पाक तथा बांग्लादेश भी उनके एक-एक मैच हार जाएं। ऐसा होने पर 10 अंकों के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है।

ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर बरकरार

अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर बरकरार है। उसने 7 में से 6 मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। दूसरे स्थान पर भारतीय टीम है। जिसके 6 मैचों में 5 जीत के साथ 11 अंक हैं। वहीं सात मैचों में इतने ही अंकों के साथ न्यूजीलैंड की टीम तीसरी पायदान पर है। कीवी टीम ने 5 मैच जीते हैं और एक मैच हारा है। चौथी पोजिशन पर इंग्लैंड की टीम है, जिसके 7 मैचों में 8 अंक हैं।

वर्ल्ड कप में टीमों को इस तरह दिए जा रहे अंक

टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। समान अंक होने पर नेट रनरेट के आधार पर सेमिफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

The #CWC19 standings after South Africa's nine-wicket victory over Sri Lanka! pic.twitter.com/PaEYx3kL1p