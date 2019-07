Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 11:41 AM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के 39वें मैच में श्रीलंका ने विंडीज को 23 रन से हरा दिया। इस जीत से अंक तालिका में श्रीलंका को एक स्थान का फायदा हुआ और वो सातवें से छठे स्थान पर आ गई। हालांकि दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। अब अगर वो भारत के खिलाफ अपना अगला मैच जीत भी जाए तो भी वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगी। टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इस मैच को जीतकर जहां भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, वहीं अगले दौर में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा।

ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर बरकरार

अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर बरकरार है। उसने 8 में से 7 मैच जीते हैं और उसके 14 अंक हैं। दूसरे स्थान पर भारतीय टीम है। जिसके 7 मैचों में 11 अंक हैं। वहीं आठ मैचों में इतने ही अंकों के साथ न्यूजीलैंड की टीम तीसरी पायदान पर है। कीवी टीम ने 5 मैच जीते हैं और एक मैच हारा है। चौथी पोजिशन पर इंग्लैंड की टीम है, जिसके 8 मैचों में 10 अंक हैं।

भारत के दो मैच बाकी

टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अबतक 7 मैच खेले हैं। इनमें 5 जीत और 1 हार के बाद वो 11 अंकों के साथ दूसरी पायदान पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। भारत को अपने अगले दो मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं।

टूर्नामेंट में इस तरह दिए जा रहे अंक

इस साल वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसके मुताबिक इसमें हिस्सा ले रहीं सभी 10 टीमों को आपस में खेलना होगा। फॉर्मेट के मुताबिक जीतने वाली टीम को दो अंक मिलते हैं, वहीं टाई और मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों को 1-1 अंक दिया जाता है। मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। ग्रुप स्टेज मुकाबले पूरे होने के बाद अंक तालिका में प्रमुख चार स्थानों पर मौजूद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। दो टीमों के अंक बराबर होने पर, जिस टीम के हिस्से में ज्यादा जीत होगी, उसे सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। इससे पहले तक अंक समान होने पर सेमिफाइनलिस्ट का फैसला नेट रनरेट से होता था।

After today's win against West Indies, Sri Lanka have advanced to No.6 on the #CWC19 points table! #SLvWI | #LionsRoar pic.twitter.com/fJqbtEt1HC