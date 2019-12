Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 01:28 PM IST

खेल डेस्क. रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश और विदर्भ के बीच खेले जा रहे मैच में सोमवार को एक अजीब वाकिया हुआ, जब मैदान पर अचानक एक सांप नजर आया। हालांकि तब तक दिन का खेल शुरू नहीं हुआ था। लेकिन खिलाड़ी अपनी फील्डिंग पोजिशन पर पहुंच चुके थे। सांप की वजह से कुछ देर के लिए मैच रूका रहा और खिलाड़ियों को वहीं इंतजार करना पड़ा। इस घटना का वीडियो बीसीसीआई डोमेस्टिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

वीडियो को शेयर करते हुए बीसीसीआई डोमेस्टिक ने लिखा, 'सांप ने खेल रोका। मैदान पर एक मेहमान था, जिसकी वजह से मैच शुरू होने में देरी हुई।' वीडियो में सांप मैदान पर रेंगते हुए नजर आ रहा है, वहीं ग्राउंड स्टाफ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में विदर्भ के विकेटकीपर अक्षय वाडकर भी इंतजार करते दिख रहे हैं।



विदर्भ ने टॉस जीता

सोमवार से शुरू हुए इस मैच में विदर्भ के कप्तान फैज फजल ने टॉस जीतकर आंध्र प्रदेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। ये मैच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के मुलापाडु में खेला जा रहा है।

