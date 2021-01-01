पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • Cricket
  • Snow Cricket Championship Jammu And Kashmir Cricket Association Organizes Cricket Tournament In Srinagar For The First Time Amid Snowfall

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्नो क्रिकेट चैम्पियनशिप:जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में पहली बार बर्फबारी के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, युवाओं को मिलेगा बढ़ावा

श्रीनगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। - Dainik Bhaskar
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। J&K क्रिकेट एसोसिएशन के सुपर सेवेन क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इससे अब स्थानीय युवाओं को बर्फबारी के बीच भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा।

टूर्नामेंट आयोजित कराने की खिलाड़ी कर रहे तारीफ
टूर्नामेंट आयोजित कराने को लेकर खिलाड़ी एसोसिएशन की तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के और भी टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाने चाहिए। स्थानीय खिलाड़ी गौहर राशिद ने कहा कि यह काफी अच्छी पहल है। अब हम ठंड में भी क्रिकेट खेल पाएंगे। इससे जम्मू-कश्मीर के भी युवा क्रिकेट में आगे बढ़ पाएंगे।

बर्फबारी से आउटडोर गेम्स में आती है दिक्कत
ठंड में कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी होती है। इससे वहां के खिलाड़ियों को आउटडोर गेम्स खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और स्थानीय खिलाड़ी राशिद सफीक ने कहा कि पहले हम ठंड घर में रहकर बिताते थे, या फिर जम्मू जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। हम इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे।

दूसरे टूर्नामेंट्स भी आयोजित किए जाने चाहिए
वहीं एक स्थानीय रमीज अहमद का कहना है कि क्रिकेट चैम्पियनशिप से दूसरे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब बर्फबारी में दूसरे टूर्नामेंट्स भी आयोजित किए जा सकेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें10 लाख सालाना की नौकरी छोड़ पॉलीथीन को रीसाइकिल कर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए, आज 98 लाख रुपए है टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser