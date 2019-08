कोहली पहली पारी में आउट होने के बाद बालकनी में स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो पढ़ते दिखे

मैदान पर आक्रमक रवैये के लिए जाने जाते हैं कोहली, लिहाजा किताब की च्वॉइस पर मजेदार कमेंट्स आए

Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 01:39 PM IST

खेल डेस्क. वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली पारी में विराट कोहली महज 9 रन पर आउट हो गए। इसके बाद ड्रेसिंग रूम की बालकनी में वो एक किताब पढ़ते नजर आए। इसका नाम था- अहं पर काबू करें: जीवन में आजादी, खुशी और सफलता पाने के सात आसान तरीके। किताब के लेखक हैं स्टीवन सेल्वेस्टर। टीवी पर इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कोहली के लिए रोचक प्रतिक्रियाएं आईं। इसकी एक वजह यह है कि कोहली को मैदान पर अपने आक्रमक स्वभाव के लिए जाना जाता है।



एक यूजर ने विराट का फोटो शेयर करते हुए लिखा- मुझे लगता है कि किसी ने विराट को बिल्कुल सही किताब गिफ्ट की है।

चिंतन बुच ने लिखा- मुझे लगता है कि विराट अपने लिए सबसे अच्छी किताब पढ़ रहे हैं।

Virat Kohli reading a PERFECT Book for himself...#INDvsWI pic.twitter.com/OTHMo6cdQr — Chintan Buch (@chintanjbuch) August 23, 2019

अनुराग ने लिखा- एक ऐसे शख्स के लिए ऐसी ही किताब की सबसे ज्यादा जरूरत थी।

रिया ने स्माइली के साथ किताब का शीर्षक लिखा- डिटॉक्स योर ईगो।

प्रणब ने लिखा- विराट आप महान हैं। लेकिन, आपको वास्तव में इस किताब की जरूरत थी।

हरिहरण दुरईराज ने तंज करते हुए इसे रोहित शर्मा और विराट के बीच कथित मतभेदों से जोड़ा। लिखा- इस किताब को रोहित शर्मा ने स्पॉन्सर किया है।

Book Sponsored by Rohit Sharma? #WIvIND pic.twitter.com/lkmr3LIuKH — Hariharan Durairaj (@hari_durairaj) August 23, 2019

पूर्व क्रिकेटर हैं लेखक

किताब का अंग्रेजी में नाम है- Detox Your Ego: 7 easy steps to achieving freedom, happiness and success in your life. इसके लेखक स्टीवन सिल्वेस्टर पूर्व क्रिकेटर हैं। फिलहाल, वो खिलाड़ियों और टीमों को पेशेवर तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। मिडलसेक्स काउंटी के लिए क्रिकेट खेलने के अलावा वो फुटबॉलर भी रहे। बाद में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी से मनोचिकित्सा में डिग्री ली। 256 पेज की इस किताब का