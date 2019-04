आंद्रे रसेल की विस्फोटक बैटिंग के बाद कोलकाता ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया, रसेल ने 9 बॉल पर ठोंक दिए 47 रन

स्पोर्ट्स डेस्क (बेंगलुरू). IPL-12 में शुक्रवार (5 अप्रैल) को खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में नाइटराइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से मैच को पलटकर रख दिया। जब रसेल बैटिंग करने उतरे थे, तब कोलकाता को जीत के लिए 26 बॉल पर 67 रन बनाने थे, इसके बाद रसेल ने धुंआधार बैटिंग करते हुए अगली 13 बॉल पर 48 रन बना दिए और टीम को 5 बॉल बाकी रहते जीत दिला दी। इससे पहले मैच में बेंगलुरु ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 205 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। बेंगलुरू की ये लगातार पांचवीं हार रही।

आंद्रे रसेल बने 'मैन ऑफ द मैच'

- मैच में रसेल ने 13 बॉल की छोटी सी लेकिन बेहद जोरदार इनिंग खेली। रसेल की शुरुआत बेहद स्लो थी और पहली चार बॉल पर वे सिर्फ एक रन ही बना सके थे। लेकिन अगली 9 बॉल पर उन्होंने 47 रन बना डाले। इसमें 7 छक्के और एक चौका शामिल है। रसेल ने 18वें ओवर में तीन और साउदी के 19वें ओवर में 4 छक्के लगाए। रसेल ने सबसे ज्यादा 22 छक्के लगाए हैं।

- बता दें कि IPL के इस सीजन में रसेल जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। टूर्नामेंट के चार मैचों में वे अबतक 207 रन (49*, 48, 62, 48*) बना चुके हैं। जिसमें दो बार नॉटआउट लौटे हैं। रसेल की बैटिंग देखने के बाद टीम के ओनर शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म बाहुबली के किरदार की तरह दिखाया।



- मैच में बेंगलुरु के कप्तान ने भी शानदार बैटिंग करते हुए 84 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपने 8 हजार रन भी पूरे कर लिए। इस फॉर्मेट में अब उनके 8067 रन हो गए हैं। वे ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले रैना ऐसा कर चुके हैं। कोहली के IPL में कुल 5110 रन हैं। वे सबसे ज्यादा रन के मामले में टॉप पर हैं। उन्होंने रैना (5086) को पीछे छोड़ा।

