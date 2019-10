23 अक्टूबर को होंगे बीसीसीआई के चुनाव

अध्यक्ष पद की दौड़ में अकेले हैं गांगुली

सिर्फ दस महीनों तक ही इस पद पर रह पाएंगे



Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 05:48 PM IST

खेल डेस्क. बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का नाम तय होने के बाद उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। भारतीय क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने उन्हें ट्वीट करते हुए नई पारी के लिए उन्हें बधाई दी है। गांगुली की कप्तानी में खेल चुके वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण और मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करते हुए इसे भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बताया।

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने गांगुली को बधाई देते हुए लिखा, 'ढेर सारी बधाइयां दादा सौरव गांगुली, देर है अंधेर नहीं। भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शुभ कदम। आपने भारतीय क्रिकेट के लिए आपने जो जबरदस्त योगदान दिया है, उम्मीद है ये कार्यकाल उसी का और विस्तार होगा।'

लक्ष्मण ने लिखा- तरक्की जारी रहेगी

वीवीएस लक्ष्मण ने गांगुली के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने पर सौरव गांगुली आपको बधाई। मुझे कोई शक नहीं है कि आपके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट की लगातार तरक्की जारी रहेगी। नई भूमिका में आपके लिए ढेर सारी सफलता की कामना।'

कैफ ने लिखा- मुबारक हो दादा

गांगुली को बधाई देने के लिए किए अपने ट्वीट में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, 'खिलाड़ी से कप्तान और अब बीसीसीआई अध्यक्ष, बहुत मुबारक हो दादा सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट के लिए ये बेहतरीन संकेत है कि एक उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता बीसीसीआई के शीर्ष पर होगा। नई और बहुप्रतीक्षित चीजों की उम्मीद रहेगी।'

अगले कुछ महीनों में सबकुछ ठीक करेंगे

इससे पहले सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के बाद सौरव गांगुली ने कहा था, 'पिछले तीन सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भारतीय क्रिकेट प्रशासन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। एक ऐसी भूमिका में होना जहां मैं टीम के साथ कुछ अलग कर सकता हूं, ये बेहद संतुष्टिदायक होगा। उम्मीद है अगले कुछ महीनों में हम सबकुछ ठीक कर देंगे और भारतीय क्रिकेट को सामान्य स्थिति में ले आएंगे।'

सिर्फ दस महीने ही अध्यक्ष पद पर रह पाएंगे

23 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले सौरव गांगुली अकेले प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। हालांकि वे सिर्फ 10 महीने तक ही इस पद पर रह सकेंगे। दरअसल लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य या बीसीसीआई में लगातार छह साल से अधिक समय तक नहीं रह सकता और गांगुली साल 2014 से ही बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (कैब) के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं और ऐसे में वे जुलाई 2020 तक ही इस पद पर रह सकेंगे। इसके बाद उन्हें तीन साल के कूलिंग पीरियड पर जाना होगा। यानी वे तीन साल तक राज्य या बीसीसीआई में किसी पद पर नहीं रह सकते।