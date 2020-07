आईसीसी ने कहा- 2003 वर्ल्ड कप के उपविजेता कप्तान गांगुली को जन्मदिन की बधाई

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था

दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 04:30 PM IST

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बुधवार को 48 साल के हो गए हैं। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और विराट कोहली समेत कई खेल दिग्गजों ने गांगुली को बधाई दी है। तेंदुलकर ने गांगुली को दादी कहकर शुभकामनाएं दी।

सचिन ने कहा, ‘‘जन्मदिन की बधाई हो दादी। उम्मीद है जिस तरह मैदान के अंदर हमारी पार्टनरशिप सफल थी, उसी तरह मैदान के बाहर भी जारी रहेगी। आपका साल अच्छा हो।’’ गांगुली-सचिन ने 136 वनडे पारियों में 49.32 की औसत से सबसे ज्यादा 6609 रन बनाए हैं।

कैफ और लक्ष्मण ने गांगुली को बधाई दी

लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘जन्मदिन की बधाई हो गांगुली। आपको सफलताएं और लोगों का प्यार मिले। आपका दिन और साल अच्छा रहे।’’ मोहम्मद कैफ ने लिखा, ‘‘एक बेहतरीन बल्लेबाज से शानदार कप्तान तक और अब भारतीय क्रिकेट का पूरी तरह से नेतृत्व करने वाले, मेरे फेवरेट कप्तान और मेंटॉर सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई। लेकिन दादा फौलादी सीना दिखाकर ऐसे कौन चढ़ता है।’’

आईसीसी ने कहा- भारत के सबसे सफल कप्तान को बधाई

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने लिखा, ‘‘अपने समय के सबसे बेहतरीन कप्तान को जन्मदिन की बधाई। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले व्यक्ति के साथ काम करना गर्व की बात है।’’ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने लिखा, ‘‘सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज। वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज। 2003 वर्ल्ड कप के उपविजेता कप्तान। विदेशी जमीन पर 28 टेस्ट में से 11 मैच जीतने वाले कप्तान। भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई।’’

