Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 01:45 PM IST

खेल डेस्क. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारत की जीत के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 'निडर बल्लेबाजी' को लेकर टीम इंडिया की तारीफ की। गांगुली ने कहा- भारत के लिए सीरीज जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, जितना कि उसकी निडर बल्लेबाजी रही। भारत ने बुधवार को मुंबई में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 67 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ उसने तीन मैच की सीरीज को 2-1 से जीत लिया।

गांगुली ने कहा, ‘‘ज्यादातर लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत सीरीज हारेगा, इसलिए जीत कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सीरीज के दौरान सबसे खास बात जो निकलकर आई वो है निडर बल्लेबाजी। अब सब लोग इसे आगे भी टी-20 में देखेंगे। बिना किसी डर के खेलो, क्योंकि टीम में कोई भी अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि जीत के लिए खेल रहा है। बहुत शानदार टीम इंडिया।’’

Not many expected india to lose a series .. win was not a surprise .. what will stand out is the fearless batting which all will see in T20 now ..play without fear .. no one plays for his place but plays to win ..well done india @BCCI @imVkohli @JayShah @ImRo45