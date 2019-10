Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 12:03 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टी-20 बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 2019-20 सीजन के लिए ब्रिस्बेन हीट के साथ करार किया। फ्रैंचाइजी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। 35 साल के डिविलियर्स दिसंबर से फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में टीम के साथ जुड़ेंगे। ब्रिस्बेन हीट के कोच डैरेन लैहमेन ने उन्हें टीम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘डिविलियर्स के साथ पहली बार काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं।’

लैहमेन ने कहा, ‘विश्व स्तर के खिलाड़ी हर दिन साथ नहीं आते हैं। बिग बैश में डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी होना शानदार है। ऐसा सिर्फ हमारी टीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए है। वे 360 डिग्री प्लेयर हैं। उनके पास बेहतरीन क्षमता, अच्छा स्वभाव और टीम लीडर वाले गुण हैं।’

Can't wait to have you in Brisbane @ABdeVilliers17! #BringTheHeat https://t.co/92Vtd7Lbk4