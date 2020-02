Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 10:29 AM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका ने 3 टी-20 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 1 रन से हरा दिया। ईस्ट इंग्लैंड के बफेलो पार्क में खेल गए मैच में इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 177 रन बनाए। जबकि इंग्लैंड टीम 9 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 7 रन बनाने थे। तभी द. अफ्रीका के लुंगी एनजिडी ने 3 विकेट लेकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके लिए उन्हें मैच ऑफ द मैच चुना गया।

आखिरी दो ओवर का रोमांच

लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड का 18 ओवर में स्कोर 5 विकेट पर 155 रन था। जीत के लिए 12 गेंद पर 23 रन चाहिए थे। तभी इयॉन मोर्गन ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर मैच जीत के करीब ला दिया। अब टीम को आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। इसी दौरान एनगिडी ने 5 रन देकर खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया और टीम को जीत दिलाई।

4️⃣–0️⃣–3️⃣0️⃣–3️⃣



The #SAvENG Player of the Match is Lungi Ngidi! pic.twitter.com/rzrdxjdYV1