केपटाउन. दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 में पाकिस्तान के लगातार नौ जीत के क्रम को तोड़ दिया है। उसने पाक को तीन टी-20 सीरीज के पहले मैच में 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले छह विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जबाव में पाक टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 182 रन ही बना सकी। पाकिस्तान को पिछली हार जुलाई 2018 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी। इसके बाद से उसने लगातार नौ मैच अपने नाम किए थे।

