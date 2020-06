दैनिक भास्कर Jun 21, 2020, 11:37 AM IST

साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 27 जून को होने वाले सॉलिडैरिटी कप को टाल दिया है। बोर्ड ने सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया। बोर्ड ने ट्वीट किया, ‘‘सॉलिडैरिटी कप के आयोजन में शामिल थ्रीटी क्रिकेट, सुपरस्पोर्ट और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ कि टूर्नामेंट कराने के लिए सरकार से अप्रूवल लेने के साथ ही काफी काम बाकी हैं। ऐसे में इतने कम वक्त में इसे नहीं कराया जा सकता। जल्द ही इसकी नई तारीख का ऐलान होगा।

इस टूर्नामेंट से दक्षिण अफ्रीका में लाइव क्रिकेट की वापसी होनी थी। इस हफ्ते की शुरुआत में सीएसए ने घोषणा की थी कि सॉलि़डैरिटी कप क्रिकेट का नया फॉर्मेट होगा। इसमें देश के 24 टॉप प्लेयर्स अलग-अलग टीम टीमों की तरफ से खेलने वाले हैं।

