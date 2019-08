Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 09:17 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। 14 साल के करियर में स्टेन ने 439 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान 93 टेस्ट में उनका औसत 22.95 रहा। स्टेन ने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ इसी साल फरवरी में खेला था। स्टेन वनडे और टी-20 फॉर्मेट में खेलते रहेंगे।

"It’s terrible to consider never playing another Test again but what’s more terrifying is the thought of never playing again at all. So I will be focusing on ODIs and T20s for the rest of my career to maximise my full potential and ensure my longevity in this sport." @DaleSteyn62 pic.twitter.com/CYvxPtCecY