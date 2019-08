Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 12:15 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने एक विकेट से जीत दर्ज की। हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य मिला था। वह चौथी पारी में एक समय 286 रन पर 9 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद 11वें नंबर पर उतरे जैक लीच ने बेन स्टोक्स के साथ आखिरी विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। लीच ने 17 गेंद पर 1 ही रन बनाए। दोनों ने मिलकर टीम को जीत दिला दी।

लीच की साहसिक पारी की तारीफ पूर्व क्रिकेटर्स ने भी की। सीरीज के टाइटल स्पॉन्सर सपैकसेवर्स ने लीच को आजीवन फ्री चश्मा देने की घोषणा की। स्पैकसेवर्स ने ट्वीट कर यह घोषणा की। स्पैकसेवर्स ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘क्या कोई जैक लीच के एजेंट को जानता है।’ इस जीत के साथ ही पांच टेस्ट की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई।

We can confirm we will offer Jack Leach free glasses for life https://t.co/7rfPBK77GS