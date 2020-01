इस साल टी-20 के दो वर्ल्ड कप, एक अंडर-19 वर्ल्ड कप

अंडर-17 फुटबॉल और कबड्‌डी का वर्ल्ड कप भी होगा

Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 03:32 PM IST

खेल डेस्क. 2020 की शुरुआत के साथ ही टोक्यो ओलिंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जुलाई-अगस्त में खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा। टी-20 के दो, अंडर-19 वर्ल्ड कप होगा। इसके अलावा, अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप और कबड्डी के वर्ल्ड कप होंगे। सालभर में 400 से ज्यादा क्रिकेट मैच खेले जाएंगे।

जनवरी: खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा सीजन

5 से 10: श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा (3 टी20)

7 से 12: मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन

9 से 22: खेलो इंडिया

9 से 22: विंटर यूथ ओलिंपिक

12 से 18: कबड्डी वर्ल्ड कप

13 से 18: होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस

14 से 19: इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन

14 से 19: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा (3 वनडे)

17 से 9 फरवरी: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप

18 से 19: प्रो लीग हॉकी भारत vs नीदरलैंड

20 से 3 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस

20 से 9 फरवरी: बैडमिंटन प्रीमियर लीग

24 से 4 मार्च: भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूूजीलैंड दौरा (5 टी20, 3 वनडे, 2 टेस्ट)

31 से 12 फरवरी: महिला टी20 ट्राई सीरीज (भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया)



फरवरी: महिला टी-20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में

3 से 14: बॉक्सिंग ओलिंपिक क्वालिफायर

8 से 9: प्रो लीग हॉकी भारत vs बेल्जियम

21 से 22: प्रो लीग हॉकी भारत vs ऑस्ट्रेलिया

21 से 8 मार्च: महिला टी20 वर्ल्ड कप (ऑस्ट्रेलिया)

मार्च: आईपीएल का 13वां सीजन मुंबई से शुरू

6 से 7: डेविस कप क्वालिफायर भारत vs क्रोएशिया

6 से 12: शूटिंग वर्ल्ड कप (शॉटगन)

11 से 15: ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन

12 से 18: द. अफ्रीका का भारत दौरा (3 वनडे)

13 से 15: वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप

7 से 25: शूटिंग वर्ल्ड कप (राइफलपिस्टल)

24 से 29: इंडियन ओपन बैडमिंटन

24 से 5 अप्रैल: मियामी ओपन टेनिस

26: वर्ल्ड कप/एशियन कप क्वालिफायर भारत vs कतर (फुटबॉल)

27 से 29: एशियन रेसलिंग ओलिंपिक क्वालिफायर

29 मार्च से: आईपीएल

31 से 5 अप्रैल: मलेशियन ओपन बैडमिंटन

अप्रैल: अजलान शाह

7 से 12: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन

11 से 18: सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी

12 से 19: मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस

18 से 25: शूटिंग का ओलिंपिक टेस्ट इवेंट

21 से 26: एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप

26: लंदन मैराथन

25 से 26: प्रो लीग हॉकी भारत vs जर्मनी

30 से 3 मई: रेसलिंग वर्ल्ड ओलिंपिक क्वालिफायर

मई: चैंपियंस लीग

3 से 4: प्रो लीग हॉकी भारत vs ब्रिटेन

3 से 10: मैड्रिड ओपन टेनिस

10 से 17: इटैलियन ओपन टेनिस

13 से 24: बॉक्सिंग वर्ल्ड ओलिंपिक क्वालिफायर

16 से 24: थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन

22 से 24: प्रो लीग हॉकी भारत vs न्यूजीलैंड

24 से 7 जून: फ्रेंच ओपन टेनिस

31: चैंपियंस लीग फाइनल (इस्तांबुल में)

जून: हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (कोरिया)

4: फुटबॉल वर्ल्ड कप/एशियन कप क्वालिफायर भारत vs बांग्लादेश

4 से 8: शूटिंग वर्ल्ड कप (राइफल-पिस्टल)

5 से 6: प्रो लीग हॉकी भारत vs अर्जेंटीना

9: फुटबॉल वर्ल्ड कप/एशियन कप क्वालिफायर भारत vs अफगानिस्तान

9 से 14: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन

12 से 12 जुलाई: यूरो कप फुटबॉल

13 से 14: प्रो लीग हॉकी भारत vs स्पेन

14 से 21: महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (कोरिया)

16 से 21: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन

21 से 28: आर्चरी वर्ल्ड कप (फाइनल ओलिंपिक क्वालिफायर)

24 से 2 जुलाई: शूटिंग वर्ल्ड कप (राइफल, पिस्टल, शॉटगन)

29 से 19 जुलाई: टूर डि फ्रांस साइक्लिंग

29 से 12 जुलाई: विंबलडन

जुलाई/अगस्त

24 जुलाई से 9 अगस्त: टोक्यो ओलिंपिक

5 से 18 अगस्त: वर्ल्ड चेस ओलिंपियाड

10 से 16 अगस्त: रोजर्स कप टेनिस

25 अगस्त से 6 सितंबर: टोक्यो पैरालिंपिक

31 अगस्त से 13 सितंबर: यूएस ओपन टेनिस

सितंबर: डायमंड लीग

8 से 13: कोरिया ओपन बैडमिंटन

11 : डायमंड लीग फाइनल्स (एथलेटिक्स)

15 से 20: चाइना ओपन बैडमिंटन

22 से 27: जापान ओपन बैडमिंटन

26 से 27: आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल

28 से 4 अक्टूबर: वुहान ओपन टेनिस

अक्टूबर: पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत

5 से 11: चाइना ओपन टेनिस

11 से 18: शंघाई मास्टर्स टेनिस

13 से 18: डेनमार्क ओपन बैडमिंटन

20 से 15: फ्रेंच ओपन बैडमिंटन

24 से 15 नवंबर: पुरुष टी20 वर्ल्ड कप (ऑस्ट्रेलिया)

नवंबर: फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप (भारत)

2 से 21: फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप (भारत)

2 से 8: पेरिस मास्टर्स टेनिस

2 से 8: डब्ल्यूटीए फाइनल्स

3 से 8: फुजोऊ चाइना ओपन बैडमिंटन

10 से 15: हांगकांग ओपन बैडमिंटन

15 से 22: एटीपी फाइनल्स

17 से 22: सैयद मोदी बैडमिंटन

17 से 27: पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी

23 से 29: डेविस कप फाइनल्स

दिसंबर: 9 से 13: बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स

पहली बार: 50+ के वर्ल्ड कप में भारत उतरेगा

50 से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में भारत पहली बार खेलेगा। टूर्नामेंट 10 से 24 मार्च तक द. अफ्रीका में होगा।