खेल डेस्क. श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को दो टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के कुसल परेरा ने नाबाद 153 रन की पारी खेली। 304 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम एक समय 226 रन पर अपने नौ विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद परेरा ने विश्वा फर्नांडो (नाबाद 6) रन के साथ 10वें विकेट के लिए 95 गेंद में 78 रन की साझेदारी की। दोनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत श्रीलंका डरबन में सात साल बाद टेस्ट जीत पाया।

Sri Lanka have done it! Kusal Perera's 153* takes them over the line with one of the greatest innings in the history of this brilliant game! Absolutely incredible. #SAvSL FOLLOW ⬇️ https://t.co/ILua51ZiiN pic.twitter.com/M23vZKId1S

श्रीलंका दूसरी बार एक विकेट के अंतर से टेस्ट जीता

परेरा ने 200 गेंद की पारी में 12 चौके और पांच छक्के लगाए। इन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया। श्रीलंका की अपने टेस्ट इतिहास में एक विकेट से यह दूसरी जीत है। इससे पहले अगस्त 2006 में दक्षिण अफ्रीका को ही एक विकेट से हराया था।

KJP just scored what could be the greatest innings ever in an overseas run chase by a Sri Lankan batsman. Brings back memories of the brilliant hundred by @MahelaJay against @OfficialCSA in 2006 at The P Sara