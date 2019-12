Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 03:30 PM IST

खेल डेस्क. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज इसुरु उडाना मैदान पर दिखाई गई खेल भावना की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें पा रहे हैं। ये घटना दक्षिण अफ्रीका में चल रही मजांसी सुपर लीग के दौरान हुई, जब उन्होंने मौका होने के बाद भी पिच पर गिरे बल्लेबाज को रन आउट नहीं किया। जिसका वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोग उनकी तारीफ करने लगे।

इस टूर्नामेंट में इसुरू पार्ल रॉक्स टीम की ओर से खेल रहे हैं। 8 दिसंबर को रॉक्स का मुकाबला नेल्सन मंडेला बे-जाइंट्स टीम से था। मैच में जाइंट्स की टीम को जब जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों पर 24 रन की जरूरत थी। उसी वक्त ये घटना हुई।

नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को लगी गेंद

बल्लेबाजी क्रीज पर मौजूद हीनो कुन ने इसुरु की गेंद पर जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मार्को मरैस को जाकर लग गई और वे गिर गए। जब मार्को को गेंद लगी तब वे क्रीज से काफी बाहर थे। इस वक्त इसुरू के सामने उन्हें रन आउट करने का मौका था, लेकिन उन्होंने गेंद तो उठा ली लेकिन मार्को की हालत देखते हुए उसे स्टम्प पर नहीं मारा।

इस घटना का वीडियो मजांसी सुपर लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' लिखकर शेयर किया।

Spirit of cricket🤝



Raise your hand for more moments like this! Always! ⁠🖐️🖐️🖐️🖐️#mslt20 pic.twitter.com/5nA8q9rQ2U