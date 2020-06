दैनिक भास्कर Jun 18, 2020, 06:15 PM IST

श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणातुंगा के बाद पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगामा ने दावा किया है कि 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था। उन्होंने कहा कि तब मैं खेल मंत्री था लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ था। तत्कालीन कप्तान कुमार संगकारा और बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने पूर्व खेल मंत्री से फाइनल फिक्स होने से जुड़े सबूत मांगे हैं।

जयवर्धने ने ट्वीट किया, लगता है कि चुनाव करीब आ गए हैं। सर्कस शुरू हो चुका है। आरोप लगाने वाला नाम और सबूत पेश करे। महिंदानंदा 2010 से 2015 तक खेल मंत्री थे और अभी श्रीलंका सरकार में उर्जा मंत्री हैं। उन्होंने श्रीलंका के सिरसा टीवी से बातचीत के दौरान फिक्सिंग के आरोप लगाए।

Is the elections around the corner 🤔Looks like the circus has started 🤡 names and evidence? #SLpolitics #ICC https://t.co/bA4FxdqXhu