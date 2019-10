Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 12:09 PM IST

खेल डेस्क. श्रीलंकाई क्रिकेट टीम फिलहाल पाकिस्तान में है, जहां वो मेजबान टीम के साथ 3-3 वनडे और टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के लिए मेहमान टीम को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसी सुरक्षा के बीच कराची में सोमवार को सीरीज का दूसरा वनडे खेला गया जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया। मैच के दौरान वहां की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा दिखा। इसी बात को लेकर पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए उसका मजाक उड़ाया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कराची की सड़क पर गुजरते हुई श्रीलंकाई टीम और उनका सुरक्षा घेरा दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'इतना कश्मीर किया कि कराची भूल गए।'

गंभीर ने जो वीडियो शेयर किया वो दूसरे वनडे से पहले कराची की किसी सड़क का है जहां से श्रीलंकाई टीम का काफिला गुजर रहा था। इस वीडियो को वहीं के दो लोगों ने शूट किया, जिसमें उनकी बातचीत भी सुनाई दे रही है। वीडियो से पता चलता है कि टीम की सुरक्षा में 30 से ज्यादा वाहन तैनात थे, और इसके साथ ही एक एंबुलेंस भी थी।

शख्स बोला- धूम वाली बाइक आ गई

वीडियो में वो श्रीलंकाई टीम के सुरक्षा काफिले को देखकर कहते हैं, 'हां ये धूम वाली बाइक आ रही है ना ब्लैक, ये है ना धूम मचा दे... क्या बात है, माय गॉड... क्या लेवल है इन लोगों का, ये है कर्फ्यू लगाकर मैच किस तरह खेला जाता है, आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये गई दो गाड़ियां, ये आई तीन गाड़ियां, ये आई श्रीलंकन टीम की बस' इसके बाद लड़के काफिले की सुरक्षा में लगी गाड़ियों को गिनने लग जाते हैं।

एंबुलेंस को लेकर भी उड़ा मजाक

30 गाड़ियां गिनने के बाद आपस में बात करते हुए उनमें से एक कहता है, 'बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं', तभी दूसरा कहता है 'पीछे टैंक भी आ रहे हैं।' 33 गाड़ियां गिनने के बाद उनमें से एक मजाक उड़ाते हुए कहता है, 'मसला अभी भी हो जाए तो एंबुलेंस भी साथ है, मतलब अभी भी कोई मसला होने का खतरा है। ये है जी मैच किस तरह से खेला जाता है कराची के अंदर। ओह गॉड।'

कई बार सुनाई दी हंसी की आवाज

वीडियो में इसे शूट करने वाले दोनों शख्स की हंसी की आवाज कई बार सुनाई देती है। इसी वीडियो को शेयर कर गंभीर ने पाकिस्तान पर तंज कसा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान वहां कर्फ्यू लगे होने और खून-खराबे के झूठे आरोप भारत पर लगाता फिर रहा है, इसी बात को लेकर गंभीर ने पाकिस्तान से कहा कि कश्मीर के चक्कर में कराची भूल गए।

इमरान को बताया था आतंकियों का आदर्श

इससे पहले सोमवार को ही किए अपने एक ट्वीट में गंभीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवादियों का प्रेरणास्त्रोत बताते हुए खेल जगत से उनके बहिष्कार की मांग की थी। ये बात उन्होंने इमरान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए उनके नफरत भरे भाषण को लेकर लिखी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'खिलाड़ियों को अच्छे व्यवहार, टीम भावना, नैतिकता और चारित्रिक मजबूती के मामले में प्रेरणास्त्रोत माना जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हमने एक पूर्व खिलाड़ी को बोलते हुए देखा, लेकिन आंतकवादियों के रोल मॉडल के रूप में। इमरान खान को खेल समुदाय से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।'

Sportspeople are supposed to be role models. Of good behavior. Of Team spirit. Of ethics. Of strength of character. Recently in the UN, we also saw a former sportsperson speak up. As a role model for terrorists. @ImranKhanPTI should be excommunicated from sports community.