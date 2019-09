Dainik Bhaskar Sep 27, 2019, 06:35 PM IST

खेल डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों श्रीलंका में कॉलेज स्तर पर हुए एक मैच का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 17 साल का एक गेंदबाज हूबहू लसिथ मलिंगा की तरह गेंदबाजी करता दिख रहा है। खास बात ये है कि उसका सिर्फ एक्शन ही मलिंगा की तरह नहीं है, बल्कि मैच में उसने प्रदर्शन भी बिल्कुल उन्हीं की तरह किया। इस खिलाड़ी ने मैच में 7 रन देकर 6 विकेट झटके और सबका ध्यान खींच लिया। जिसके बाद अब लोग उसे जूनियर मलिंगा बता रहे हैं।

जो वीडियो सामने आया है, वो श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित ट्रिनिटी कॉलेज में हुए एक मैच का है। जिसमें इसी कॉलेज की टीम से डेब्यू करते हुए 17 साल के मथीशा पथिराना ने 7 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। 57 सेकंड के इस वीडियो में पथिराना बिल्कुल मलिंगा की तरह खतरनाक यॉर्कर गेंद डालता दिख रहा है।

मलिंगा की तरह यॉर्कर पर किया बोल्ड

वायरल वीडियो में पथिराना के लिए छह में से पांच विकेट दिखाए गए हैं। इस दौरान शुरुआती दो विकेट वो मलिंगा की तरह यॉर्कर डालते हुए बल्लेबाजों को बोल्ड करके लेता है, तीसरा विकेट उसे एलबीडब्ल्यू के जरिए मिलता है। इसके बाद अगले दो विकेट उसे बल्लेबाजों को कैच आउट कराकर मिलते हैं। बता दें कि पथिराना का चयन स्थानीय प्रांतीय टूर्नामेंट के लिए पहले ही अंडर-19 टीम में हो चुका है।

Trinity College Kandy produces another Slinga !!



17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68