नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ रविवार को जयपुर में आईपीएल की अपनी फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स के प्री-टूर्नामेंट कैम्प से जुड़े। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी की कोशिश में जुटे स्मिथ से राजस्थान रॉयल्स को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए डेविड वॉर्नर भी भारत पहुंच गए। वे सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं। जयपुर और हैदराबाद में दोनों खिलाड़ियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया।

Great to be back with the @rajasthanroyals here in Jaipur. Very excited for this years IPL https://t.co/Az9tfB3WhC